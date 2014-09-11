《全球汇市》美元兑日圆冲上六年新高，英镑收复些许失土

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2929 1.2916 +0.10 -5.94 1.3745
美元/日圆 106.91 106.82 +0.08 +1.53 105.30
欧元/日圆 138.22 138.00 +0.16 -4.43 144.63
美元/瑞郎 0.9354 0.9366 -0.13 +4.77 0.8928
英镑/美元 1.6229 1.6211 +0.11 -1.98 1.6556
美元/加元 1.0965 1.0932 +0.30 +3.25 1.0620
澳元/美元 0.9143 0.9154 -0.12 +2.58 0.8913
新西兰元/美元 0.8173 0.8220 -0.57 -0.40 0.8206
欧元/瑞郎 1.2098 1.2096 +0.02 -1.41 1.2271
欧元/英镑 0.7965 0.7966 -0.01 -4.00 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1893 9.1752 +0.15 +3.86 8.8474
美元/挪威克朗 6.3385 6.3430 -0.07 +4.49 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT