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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 16:41 BJT

《全球汇市》美元兑日圆冲上六年新高，英镑收复些许失土

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2929 1.2916 +0.10 -5.94 1.3745

美元/日圆 106.91 106.82 +0.08 +1.53 105.30

欧元/日圆 138.22 138.00 +0.16 -4.43 144.63

美元/瑞郎 0.9354 0.9366 -0.13 +4.77 0.8928

英镑/美元 1.6229 1.6211 +0.11 -1.98 1.6556

美元/加元 1.0965 1.0932 +0.30 +3.25 1.0620

澳元/美元 0.9143 0.9154 -0.12 +2.58 0.8913

新西兰元/美元 0.8173 0.8220 -0.57 -0.40 0.8206

欧元/瑞郎 1.2098 1.2096 +0.02 -1.41 1.2271

欧元/英镑 0.7965 0.7966 -0.01 -4.00 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1893 9.1752 +0.15 +3.86 8.8474

美元/挪威克朗 6.3385 6.3430 -0.07 +4.49 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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