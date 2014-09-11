印尼央行：维持指标利率不变，符合预期

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透雅加达9月11日 - 印尼央行周四政策会议维持指标利率在7.50%不变，符合外界普遍预期。该央行在等候观望新任总统会否提高燃料价格、减少补贴。
路透访问的15名分析师先前全数预计，印尼央行将延续11月以来维持政策利率 在7.50%不变的决定。
央行还维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。
去年6-11月间，印尼央行总共调升指标利率175个基点，以支撑卢比 、对抗通胀及抑制经常帐赤字。(完) (编译 李爽 审校 艾茂林)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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