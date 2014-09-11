印尼央行：维持指标利率不变，符合预期

路透雅加达9月11日 - 印尼央行周四政策会议维持指标利率在7.50%不变，符合外界普遍预期。该央行在等候观望新任总统会否提高燃料价格、减少补贴。

路透访问的15名分析师先前全数预计，印尼央行将延续11月以来维持政策利率 在7.50%不变的决定。

央行还维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。