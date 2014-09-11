《汇市简讯》英镑/美元在停止单触发后上行，看向阻力位1.6250

0832 GMT

* 英镑在1.6250下方遭遇阻力，之前触发了1.6231上方的停止单。

* 1.6252是2月低点。在1.63下方聚集了更多卖单。

* 1.6279是1.6645-1.6052的38.2%费波纳奇回档位。1.6281为9月5日低点。

* 1.6231是周三在Survation民调公布后触及的高点。1.6220是亚洲盘高点。

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