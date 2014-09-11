欧元债市：西班牙公债收益率下滑，加泰罗尼亚独立疑虑降温

西班牙10年期公债收益率 下跌6个基点，至2.22%，削减本周上涨20个基点的涨幅；此前周末一项民调显示，苏格兰独立阵营支持率大增，带动西班牙公债下跌。

“大致来说，随着苏格兰民调逆转，不少市场有很多风险规避操作，西班牙来说也不例外，”加拿大皇家银行欧元汇率策略主管Peter Schaffrik表示。

“今天我们见到的是(最新民调之后)一波逆转，在英镑看到，在西班牙也是。”

其他欧元区二线国家公债方面，意大利10年期公债收益率 下跌3个基点至2.39%，稍晚意大利将发行高达70亿欧元的三年、七年以及15年期公债，许多市场人士预期将有强劲需求。(完)

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