欧元债市：西班牙公债收益率下滑，加泰罗尼亚独立疑虑降温

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
西班牙10年期公债收益率 下跌6个基点，至2.22%，削减本周上涨20个基点的涨幅；此前周末一项民调显示，苏格兰独立阵营支持率大增，带动西班牙公债下跌。
“大致来说，随着苏格兰民调逆转，不少市场有很多风险规避操作，西班牙来说也不例外，”加拿大皇家银行欧元汇率策略主管Peter Schaffrik表示。
“今天我们见到的是(最新民调之后)一波逆转，在英镑看到，在西班牙也是。”
其他欧元区二线国家公债方面，意大利10年期公债收益率 下跌3个基点至2.39%，稍晚意大利将发行高达70亿欧元的三年、七年以及15年期公债，许多市场人士预期将有强劲需求。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/陈宗琦；审校 张明钧/蔡美珍)
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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