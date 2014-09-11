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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 17:06 BJT

新兴汇市：菲律宾披索NDF触及日内高点，央行加息显示对抗通胀决心

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坡元 1.2636 1.2633 -0.02 -0.03 1.2632

台币 30.060 30.025 -0.12 -0.37 29.950

韩元 1036.30 1024.20 -1.17 +1.84 1055.40

泰铢 32.16 32.19 +0.09 +2.18 32.86

菲律宾披索 43.89 43.94 +0.13 +1.17 44.40

印尼卢比 11820.00 11807.00 -0.11 +2.88 12160.00

印度卢比 60.83 60.94 +0.18 +1.59 61.80

马币 3.1920 3.2020 +0.31 +2.62 3.2755

人民币 6.1295 6.1299 +0.01 -1.23 6.0539

(完)

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