新兴汇市：菲律宾披索NDF触及日内高点，央行加息显示对抗通胀决心

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 106.95 106.86 -0.08 -1.56 105.28
坡元 1.2636 1.2633 -0.02 -0.03 1.2632
台币 30.060 30.025 -0.12 -0.37 29.950
韩元 1036.30 1024.20 -1.17 +1.84 1055.40
泰铢 32.16 32.19 +0.09 +2.18 32.86
菲律宾披索 43.89 43.94 +0.13 +1.17 44.40
印尼卢比 11820.00 11807.00 -0.11 +2.88 12160.00
印度卢比 60.83 60.94 +0.18 +1.59 61.80
马币 3.1920 3.2020 +0.31 +2.62 3.2755
人民币 6.1295 6.1299 +0.01 -1.23 6.0539
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT