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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 17:22 BJT

路透基点：太钢不锈香港公司筹集1亿美元三年期俱乐部贷款--TRLPC

路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，太钢不锈香港有限公司正在筹集1亿美元三年期离岸俱乐部贷款。

渣打银行香港分行牵头本案，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点。

最少承贷3,000万美元的银行将另获得60个基点费用，承诺费为50个基点。

贷款由中国进出口银行发行的备用信用证作担保。

深圳上市的母公司--山西太钢不锈钢股份有限公司将为本案提供支持函。

融资所得将用于借款人的进出口业务和企业一般融资需求。

山西太钢不锈于2013年4月签署37.79亿元人民币六年期贷款，由中国工商银行牵头。

山西太钢不锈生产不锈钢和普通钢等钢材。2013年营收1,050.2亿元人民币，毛利66.55亿元。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
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