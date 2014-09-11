路透基点：太钢不锈香港公司筹集1亿美元三年期俱乐部贷款--TRLPC

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，太钢不锈香港有限公司正在筹集1亿美元三年期离岸俱乐部贷款。
渣打银行香港分行牵头本案，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点。
最少承贷3,000万美元的银行将另获得60个基点费用，承诺费为50个基点。
贷款由中国进出口银行发行的备用信用证作担保。
深圳上市的母公司--山西太钢不锈钢股份有限公司将为本案提供支持函。
融资所得将用于借款人的进出口业务和企业一般融资需求。
山西太钢不锈于2013年4月签署37.79亿元人民币六年期贷款，由中国工商银行牵头。
山西太钢不锈生产不锈钢和普通钢等钢材。2013年营收1,050.2亿元人民币，毛利66.55亿元。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT