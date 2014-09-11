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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 17:25 BJT

欧洲金融：大型银行资本缺口缩窄至120亿欧元--EBA

路透伦敦9月11日 - 欧洲银行业管理局(EBA)表示，欧洲大型银行去年下半年将平均资本比率提高1个百分点，几乎已完全满足正在逐步实施的新资本规定。

EBA周四称，欧洲大型银行要实现7%的核心资本比率目标，总计还有116亿欧元的资本缺口，由六个月前的363亿欧元缺口缩窄。EBA持续大幅降低银行业的理论性资本缺口估值，不到三年前所估计的理论性资本缺口高达2,420亿欧元。

EBA称，去年12月底时，欧洲42家大型银行的普通股权益资本比率平均为10.1%，高于6月底的9.1%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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