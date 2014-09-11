CNH动态：离岸即期窄幅小跌，市场趋谨慎短期料维震荡盘整

路透香港9月11日 - 离岸人民币现汇 周四结束连升三日走势窄幅小跌，走势与在岸即期和中间价一致。交易人士认为，人民币汇率未能突破关键技术点位6.13，令市场谨慎，短期料会在6.13-6.15之间盘整。

"今天盘中微幅震荡，未能有效突破技术点位，有所回调，美元强势下，市场交投谨慎，美元买盘有所增多。"一位外资银行交易员称。

他并认为，因连续两个交易日，美元兑人民币汇率均未能有效突破6.13，在6.1350这一支撑位徘徊，料近期人民币会在6.13-6.15区间盘整。且近期离岸即期走势持续弱于在岸，显国际投资者心态愈发谨慎。

本地时间17:14时，离岸人民币现汇 报6.1357，较上交易日微跌27个点子，人民币中间价则在连续两天跳升后已接近6月以来中间价波动区间下沿6.14元，报6.1453。

在岸即期 周四随中间价低开后，跌幅在净结汇驱动下收窄，收盘至6.1300。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2250/2280，上日收盘在6.2170，跌0.13%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.46%左右。

全球汇市上， 美元兑日圆周四升至六年高点，英镑则是收复些许失土，此前苏格兰公投可能支持独立引发市场阵阵不安。公投将在一周后举行。（完）

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