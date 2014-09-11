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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 17:46 BJT

全球金融：全球大型银行资本缺口缩窄至150亿欧元--BIS

路透伦敦9月11日 - 相比完全满足银行业资本新规的要求，全球大型银行几乎已经填补完资本缺口。银行业资本新规在2013年到2019年逐步推进。

国际清算银行(BIS)周四表示，要在12月底实现普通股权益资本比率7%的目标，全球102家大型银行累计还有151亿欧元(195亿美元)的资本缺口待填，六个月前估计的资本缺口为575亿欧元。

BIS持续大幅降低银行业的理论性资本缺口估值，不到三年前所估计的理论性资本缺口高达3,740亿欧元。国际清算银行一直在监控银行业者落实资本规定收紧的情况。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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