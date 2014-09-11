离岸人民币：数家欧洲大型银行应允将在卢森堡及台湾办理国际债/宝岛债双挂牌

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透台北9月11日 - 台湾柜买中心周四发布新闻稿指出，该中心获数家欧洲大型银行应允，近期将在卢森堡及台湾办理国际债券(外币计价债券)及宝岛债券(人民币计价债券)双挂牌。
台湾近来的国际债券发行火热，并出现台湾/新加坡双挂牌的债券，但至今尚无与卢森堡双挂牌的债券标的。
新闻稿指出，台湾柜买中心董事长吴寿山与集保结算所副总经理朱汉强赴德国及卢森堡洽谈国际债券与宝岛债券双边挂牌、发行登录及交易业务，并获致成果。
除双边挂牌外，这几家欧洲大型银行也将同时在国际保管机构及集保结算所办理登录发行，并透过集保结算所、Euroclear及Clearstream三方所建立的连结通道，可同时涵盖台湾及欧洲交易市场。(完)
台湾近期发行国际债/人民币债一览请参考 (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT