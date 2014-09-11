离岸人民币：数家欧洲大型银行应允将在卢森堡及台湾办理国际债/宝岛债双挂牌

路透台北9月11日 - 台湾柜买中心周四发布新闻稿指出，该中心获数家欧洲大型银行应允，近期将在卢森堡及台湾办理国际债券(外币计价债券)及宝岛债券(人民币计价债券)双挂牌。

台湾近来的国际债券发行火热，并出现台湾/新加坡双挂牌的债券，但至今尚无与卢森堡双挂牌的债券标的。

新闻稿指出，台湾柜买中心董事长吴寿山与集保结算所副总经理朱汉强赴德国及卢森堡洽谈国际债券与宝岛债券双边挂牌、发行登录及交易业务，并获致成果。

除双边挂牌外，这几家欧洲大型银行也将同时在国际保管机构及集保结算所办理登录发行，并透过集保结算所、Euroclear及Clearstream三方所建立的连结通道，可同时涵盖台湾及欧洲交易市场。(完)