欧元区经济：ECB不能忽视长期通胀风险--ECB执委普雷特

欧洲央行已经推出一系列刺激手段，将利率调降到近零水准，并表示将购买资产支持证券(ABS)和担保债券。央行总裁德拉吉也在政策会议结束后宣称，为了应对通胀率在过长时间内停留在过低水平的危险，央行准备好动用一切非常规举措。

普雷特称，降息是对货币环境趋紧所作出的回应，而ABS购买和之前宣布向银行提供四年期低息贷款的计划，旨在刺激放贷活动。

普雷特指出，包括意大利和西班牙在内的国家需要采取行动，来降低高失业率，从而抬高通胀率。

“意大利和西班牙的一些迹象表明，物价对削减闲置产能的反应会更快。这就是我们为什么需要推行结构性改革，以帮助降低失业率。”

西班牙7月失业率在24.5%，较欧元区平均失业率11.5%高出逾一倍。意大利失业率为12.6%。意大利和西班牙的8月消费者物价调和指数(HICP)都较上年同期下滑。（完）