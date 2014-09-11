欧元区经济：ECB不能忽视长期通胀风险--ECB执委普雷特

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
欧洲央行已经推出一系列刺激手段，将利率调降到近零水准，并表示将购买资产支持证券(ABS)和担保债券。央行总裁德拉吉也在政策会议结束后宣称，为了应对通胀率在过长时间内停留在过低水平的危险，央行准备好动用一切非常规举措。
普雷特称，降息是对货币环境趋紧所作出的回应，而ABS购买和之前宣布向银行提供四年期低息贷款的计划，旨在刺激放贷活动。
普雷特指出，包括意大利和西班牙在内的国家需要采取行动，来降低高失业率，从而抬高通胀率。
“意大利和西班牙的一些迹象表明，物价对削减闲置产能的反应会更快。这就是我们为什么需要推行结构性改革，以帮助降低失业率。”
西班牙7月失业率在24.5%，较欧元区平均失业率11.5%高出逾一倍。意大利失业率为12.6%。意大利和西班牙的8月消费者物价调和指数(HICP)都较上年同期下滑。（完）
(编译 杜明霞/高琦 审校 艾茂林/蔡美珍)
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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