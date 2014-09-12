《离岸人民币综述》香港航空将启航“双币双股”，或借沪港通催热新景象

记者 赵红梅

路透香港9月12日 - 香港航空目前已提交上市申请，料最快于金秋十月招股，成香港2011年推出的“双币双股”制度下的最新案例；而恰逢“沪港通”开通在即，料此股东风将催旺港币和人民币计价的股票发行。

市场人士认为，离岸人民币资金池已有长足增长，而沪港通会刺激离岸人民币的需求，为离岸人民币持有者提供新的投资渠道，市场亦关注是否有更多新措施推出以增强人民币流动性，下一步中国开放资本帐户的试点是否会扩展至其他金融资产。

香港航空已递交上市申请，拟集资5亿美元，暂拟发行占扩大后股本约25%的新股，市值相当于20亿美元。路透了解到，发行架构中90%的国际配售部分中，机构投资者可选择以港元或人民币认购。小规模投资者亦可在占发行10%的公开发售中选择人民币或港元计价。若散户认购热烈，一般新股上市的回拨机制(clawback)亦将适用。

”香港航空的双币双股是个卖点，人民币发行的目标针对的是境外人民币资金池，但主要还看发行人的质量和定价，若该股可以很快纳入沪港通的交易范围，那么其受益程度会更大一些。”齐鲁国际行政总裁高峰认为。

双币双股制度由香港交易所于2011年4月提出，即一家上市公司可同时发行人民币及港币计价的股份，并以两个不同的股票代号在交易所买卖，持有者拥有相同的股东权利。而已在交易所发行以港币交易股份之发行人，则可透过配股、供股或公开发售、公开售股发行新的相同类别股份的人民币证券，并以其现有港币股票同时在交易所买卖。

“香港航空IPO上市窗口时机不错，但一要看公司业绩和基本面，二要看‘双币双股’对投资者的普及度，”香港财资公会教育培训组主席陈凤翔认为，目前市场对离岸人民币市场的资金池和流动性看法有积极变化，离岸人民币存款已近万亿，加之沪港通的即将开启，人民币股的整体流动量都会增大。

他并认为，若投行能把香港航空IPO故事打动投资者，加之沪港通开通下，对海南航空熟悉的内地投资者亦会有兴趣申购，而若香港航空双币双股发行成功，定会给内地赴港IPO起到示范效益。

香港交易所于2012年10月首度推出港币与人民币的双币双股商品，当月，嘉实国际以人民币发行的一只A 股指数ETF在港交所挂牌上市，采用人币港元双柜台交易。此后不久，合和公路基建 亦配售1.2亿元人民币计价的新股 。中国第四大造船公司之一--扬子江船业亦于2013年成为新加坡首只人币坡元双币股。

新举措推出后，包括周大福珠宝及港资日式连锁快餐店吉野家等均表示计划在港上市时有兴趣采用“双币双股”，此后又因各种原因回归传统的港元集资模式,“双币双股”制度在此后的三年并没有升温和流行开来。

业内人士分析，主因是香港离岸人民币资金池有限，未能给人民币股票提供充沛的流通量，其次在港上市募资人民币所得汇回仍需要内地相关部门审批，二级市场交易亦流通性偏低、日均交易额有限。而投资人对商品陌生应是影响投资意愿因素之一。

此次则不少市场人士对香港航空双币双股IPO发行保持乐观，并认为后续会吸引内地不少公司来港效仿，毕竟现在离岸人民币资金池已比较充裕，沪港通开通后，交收亦方便许多，而以人民币计价的产品增多是大势所趋，人民币股票目前仍属稀缺，料会受不少零售投资者的追捧。

香港金管局数据显示，香港银行机构截止7月底的人民币存款 为9,368亿元，较前一月增加1.2%。

在沪港通推出初期，分别设每日额度和总额度:港股通的每日额度为105亿人民币、总额度为2,500亿人民币；沪股通每日额度为130亿人民币、总额度为3,000亿人民币。

大华银行日前推出报告表示，沪港通将于10月推出，香港投资者每日离岸吸收最大流动性金额130亿元，料不会对离岸人民币市场流动性造成困扰。

恒生银行人民币发展策略和企划部主管颜剑文亦表示，沪港通有助资本帐开放层面由企业扩至个人， 中央可放宽本港居民每日两万元人民币兑换上限及取消本港居民不可以进行人民币借贷的限制。

此次沪港通项目并没有涉及个人外汇限额，并采用闭环系统以实现对资本流动的严格控制。中信里昂认为，如果沪港通取得成功，下一步中国开放资本帐户的试点可能会扩展至其他金融资产、其他外汇，甚至未来会与现行的QFII/QDII制度合并。

市场亦在关注香港离岸人民币市场流动性是否能够支持沪港通双向流动和支付等问题，未来会否有新措施推出以增强人民币流动性，目前已有多家银行向香港金管局提交申请成为人民币回购市场的庄家。（完）

欲浏览香港人民币存款变化，请点选(link.reuters.com/duq72w)

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 64372.8 194

2. 渣打 43415.4 138

3. 星展 22022.2 62

4. 法巴 17327.5 59

5. 中国银行 13942.8 29

**本周市场动态**

--台湾柜买中心周四发布新闻稿指出，该中心获数家欧洲大型银行应允近期将在卢森堡及台湾办理国际债券(外币计价债券)及宝岛债券(人民币计价债券)双挂牌。

--中国银行最新发布的二季度末离岸人民币指数（ORI）显示，即使当期人民币汇率出现双向波动，人民币在国际金融市场中的使用水平仍然创出历史新高。

--中国海通国际 旗下全资子公司海通恒信金融集团（Haitong UT Capital Group）周四计划发行一笔3年期、基准规模的点心债，初始指导票息在5.8%左右。

--中国房地产开发商--宝龙地产 公司八个月后再启点心债发行计划，为吸引投资者高息招揽，周三成功发行了一笔规模在15亿元人民币、三年期的点心债，发行利率与初始指导价一致为11%，录得约3.3倍超额认购。 （完）