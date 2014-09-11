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债券 | 2014年 9月 11日 星期四 18:14 BJT

意大利金融：新债标售殖利率创新低，受惠于欧洲央行降息

2021年12月到期的七年期公债平均收益率为1.71%，低于7月中旬发售时的2.17%。需求较两个月前有所增强，将投标倍数也从1.35推高至1.46倍。

意大利2030年3月到期的15年期公债收益率为3.03%，低于7月中旬时的3.44%。投标倍数也从当时的1.42倍升至1.64倍。

欧洲央行上周意外下调指标利率至零附近，并承诺购买资产支持证券及有担保的债券，力抗欧元区过低的通胀。

花旗分析师在报告中称，中期而言欧元区二线国家公债将继续受益于欧洲央行立场，尽管本周苏格兰公投前夕的不确定性和供应压力给债市带来了波动性。(完) (编译/审校 张明钧/朱晓军/杜明霞)
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