意大利金融：新债标售殖利率创新低，受惠于欧洲央行降息

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
2021年12月到期的七年期公债平均收益率为1.71%，低于7月中旬发售时的2.17%。需求较两个月前有所增强，将投标倍数也从1.35推高至1.46倍。
意大利2030年3月到期的15年期公债收益率为3.03%，低于7月中旬时的3.44%。投标倍数也从当时的1.42倍升至1.64倍。
欧洲央行上周意外下调指标利率至零附近，并承诺购买资产支持证券及有担保的债券，力抗欧元区过低的通胀。
花旗分析师在报告中称，中期而言欧元区二线国家公债将继续受益于欧洲央行立场，尽管本周苏格兰公投前夕的不确定性和供应压力给债市带来了波动性。(完) (编译/审校 张明钧/朱晓军/杜明霞)
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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