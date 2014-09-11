意大利金融：新债标售殖利率创新低，受惠于欧洲央行降息

2021年12月到期的七年期公债平均收益率为1.71%，低于7月中旬发售时的2.17%。需求较两个月前有所增强，将投标倍数也从1.35推高至1.46倍。

意大利2030年3月到期的15年期公债收益率为3.03%，低于7月中旬时的3.44%。投标倍数也从当时的1.42倍升至1.64倍。

欧洲央行上周意外下调指标利率至零附近，并承诺购买资产支持证券及有担保的债券，力抗欧元区过低的通胀。