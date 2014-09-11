更正(官方)-IEA月报：石油需求增速“明显”放缓，供应稳定成长

(更正：IEA更正月报内容，内文第五段改为2014年日石油需求增长预估下调“15万桶”，非“6.5万桶”)

路透伦敦9月11日 - 国际能源署(IEA)周四表示，随着欧洲及中国经济降温，全球石油需求增速正以明显速度放缓，在此同时，石油供应稳定成长，特别是来自北美洲的供应。

“近期需求增速放缓极为明显，”IEA在月报中指出，并下修2014年及2015年的石油需求增幅预估。

“尽管伊拉克和利比亚不断恶化的冲突无丝毫缓解迹象，但在需求增长减弱且供应充足之下，这对全球油市平衡和价格的影响依然不大。”IEA称。

IEA还表示，今年第二季石油需求增长降至两年半低位。

纵观整个2014年，IEA将日石油需求增长预估下调15万桶，至90万桶，而2015年则调降10万桶，至120万桶。

“欧元区经济已经陷入停滞，现在正面临通缩的严重威胁。风险就在于欧元区物价的持续下滑触发通缩螺旋，从而导致经济活动进一步萎靡，因市场人士推出投资和采购决定。”报告说道。

IEA指出，全球第二大石油消费国--中国不太可能让自身石油需求的增幅超过2%。

油价本月跌至每桶100美元下方，为一年多来首见，受需求成长放缓和供应充裕的双重打压。

IEA预计，2014年非OPEC的石油日均供应量将增加160万桶，2015年再增130万桶，受北美页岩油生产热潮的推动。

这意味着全球对OPEC石油的需求将减少，IEA称，对2015年OPEC原油和库存的日需求预估下调30万桶至2,960万桶，8月日产量为3,031万桶。

油价走软后，油市转为正价差结构，即期价格低于远期。

这种市场结构通常鼓励石油公司和交易商存储石油，寄望今后转手获利。

IEA称，补充石油库存的行为亦有利于能源安全，因这为供应中断提供很好的缓冲。(完)