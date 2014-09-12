重温稿--台湾货币市场：短率区间高位成交渐多，劳退代操基金走钱引发市况混乱

* 利率尚在大区间内，高位成交渐多

* 劳退代操基金解约走钱，票券商急调度

* 明日两年存单标售均标料仍走高

记者 林妙容

路透台北9月11日 - 台湾银行间短率周四稳定中高位成交渐多。银行人士表示，由于劳退基金的投信代操业者 未能完全执行风控准则，一早劳退局要求超出风控标的部位在今日内都需清理，造成票券商的票券遭到解约，转往拆款市场拆入应急，令利率高位成交略多。

资金调度人士指出，劳退基金要求签约的投信代操基金对单一保证人或发行人的商业短票持有部位不能超过十分之一，但过去投信未能严格遵守相关规定，劳退局今早即要求相关业者向票券商卖回超出规定的部位，票券商几乎全遭池鱼之殃，令拆款市场资金需求陡升。

〞早上就是一片混乱，我们给票券商的拆款利率就高了1基点。〞一拆出资金的本地银行调度人士说。

市场交易员指出，虽然市况稍感混乱，但拆款利率并没有明显受到影响，主要是外资银行的月内资金供应依旧充足，但多缺不一，且各金融机构的额度不同，需要花点时间调度，暂时没有利率大幅跳升的疑虑。

此外，在央行月底理监事会议召开之前，市场对央行将持续透过公开市场操作让资金趋紧的预期不变，预估明日央行标售的两年期存单加权平均的标利率还会续扬，且因年期较长，预估走高幅度将较上周标售的一年期存单的1.4基点稍高。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%；今日区间落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，两周拆款利率区间则在0.388-0.450%，皆和上日相同。

**短票利率持平上日**

短票市场方面，票券交易商面对投信解约走钱压力各家情况不同，资金缺口较大的票券商急忙与较常往来银行以部分拆款及短票应急，部分票券商称遭波及的部位仍在可忍受范围内，不需调高利率因应，短票利率暂时仍落在上日区间。

此外，票券商也指出，由于部分票券商无法一次收受全数退回的票券，劳退基金最终表示愿意以政府母基金收回部分短票，让票券商的缺口不至于快速扩大。市场人士预估，此次劳退基金的清理应属一次性影响，只要代操业者未来严守风控规定，后续应不至于再影响市场。

〞今天就看每一家被台风尾扫到的情况如何，我们算还好。〞一位大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的跨月自保短票利率主要成交在0.60%-0.62%，和上日相同。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率略为走低至0.604%，前一日在0.61%。

台湾央行周四公布，共发行2,281.3亿台币存单。与今日存单到期金额2,289.3亿相较，存单发行余额减8亿。 周五央行存单到期金额为814.8亿。

下周央行存单到期总额为1兆6,712.3亿台币，落点分别为周一4,266亿、周二1,845.5亿、周三270亿、周四7,567.8亿及周五2,763亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为185亿台币，累积超额准备为647亿台币、加计前期1%的超额准备为1,252亿台币。

**债券附买回利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率大致持平。市场资金平稳充裕，投信基金到期续做没有问题，甚至仍有部分多钱的基金入场找券，资金相当充裕。

不过，他们表示，由于明日将有214亿台币公司债交割，估计寿险、基金可能将部分资金抽回，但是否因此令资金面有所变化，仍待观察。

〞今天还有基金找不到券，我们(调度)很早就结束了，〞一位证券商交易员说。

他们也表示，时序逐渐进入9月中旬，目前已积极找寻跨月的附条件交易对手，以便令资金到期可分流至9月季底过后。一般而言，季底是企业用钱高峰，银行也因财报问题而减少跨月拆出交易，常令资金不易调度，利率或有走扬机会。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，与上日相似；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，亦同上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率回到先前的0.46-0.48%。均同上日。