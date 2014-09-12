《台湾金融市场一周展望》股汇债疲势难改，美联储提前升息担忧萦绕

* 美国升息时点提前预期升温

* 短线台股续处量缩盘整格局

* 美元续强令台币偏弱整理

* 台债持券信心脆弱

记者 詹静宜

路透台北9月12日 - 全球金融市场屏息静待下周美联储(FED)议息会议，由于担忧届时释出升息时点提前的暗示，加之受累苹果概念股获利了结卖压，台湾股市下周暂难突破量缩盘整格局，台币实质交投受美元买需提振亦趋弱，而台债走势也料续疲。

统一投信投研部协理钱素惠认为，若美联储提前升息的机率提高，短线上资金面收紧的预期心理影响筹码面，将导致台股短期震荡；不过，欧洲央行预定在10月推出欧洲版量化宽松(QE)，整体资金仍宽松，不会改变台股中多格局架构。

“(年底前的目标指数)万点离现在也没有很远，近期回档空间有限，但走势会比较bumpy(颠簸)。”瑞士信贷台湾市场策略分析师许忠维说。

他指出，目前预期美联储明年第二季升息，但欧洲央行意外降息，且日本有可能释出货币宽松政策，已开发国家的持续复苏和宽松的货币政策将使台股处于绝佳的位置，有利的总体经济环境让台湾市场过去三季都有超前的表现。

他维持台湾企业今年获利上修的预估，并将扭转过去连续三年累计35%的下修趋势，金融和部分传统产业将带动下半年台股获利预估上修的动能。基于获利提升动能将持续至年底，瑞信上看台湾加权指数 年底可达10,000点，并预估整体企业获利将成长26%。

凯基投顾台股分析师张明祥指出，由于苹果 新品缺乏惊喜，且美股处于高档震荡，市场气氛亦转趋保守，台股短期已进入修正整理格局，惟此应属良性的换手整理，拉回应寻求中长线买点，预估下周台股主要交投区间暂看在9,150-9,350点。

他并认为，台股企业获利上升循环将延续至年底，将支撑台股本波多头格局至少至10月公布季报前，下半年高点维持9,800点目标不变。

**苹果概念股利多出尽?**

苹果周二新品正式发表，却引发苹果概念股获利了结卖压，拖累台股周三至周五连三个交易日走跌共计211点，周五并失守9,300点收报9,223.18点，本周累计下跌1.96%，周线连续第二周收黑。

统一投信投研部协理钱素惠表示，苹果股价在iPhone 6发表后出现短线的利多出尽，拖累台湾苹果概念股走低，但下周电信业者将会陆续发布预购数字，预购量应会超乎预期，将带动苹概股再次走高。

“在换机需求带动下，苹果有机会再创iPhone有史以来销售佳绩，预估苹果供应链营收也将在9月、10月大跃升。”她说。

她认为，此次苹果发表的iPhone 6首次出现5.5寸萤幕规格，符合时下消费者对大萤幕使用需求，在苹果加入手机萤幕规格战后，市调机构评估原先的Android系统市场可能会有6%转移苹果阵营。

富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸表示，苹果新机亮相后，虽使iPhone 6引领的短线题材暂告段落，但也化解了市场对苹果供应链8月营收的疑虑，加上历年销售最佳的iPhone 4累积庞大的换机需求，预料iPhone 6未来销售成绩可期。

他并提到，观察本次新品供货时程似有较过往延长的现象，苹果供应链第四季淡季不淡，业绩成长性仍值得期待，电子股旺季应可持续至明年。

**美元强势有撑，台币料趋弱整理**

汇市方面，本周国际美元维持强势不坠令台币随亚币全线走弱，周五实质交投贬破30元整数关卡。汇银人士认为，苏格兰独立公投、乌克兰及伊拉克等地缘政治不安支撑美元续强，美元指数 已来到14个月高位，拖累日圆贬至六年新低，台币实质交投亦随亚币趋贬在30元附近整理。

下周美联储公开市场委员会(FOMC)将在9月16及17日举行新一轮的议息会议，苏格兰独立公投也将于18日登场。交易员表示，随着美国经济持续复苏，在FOMC会议召开前，市场对美联储提前升息的预期增温，略有带动国际美元买气，并吸引外资偏向汇出，料台币实质交投暂在30元趋弱整理。

〞若苏格兰独立公投没过，美元将会大跌。〞一位外资保管银行交易员说。

他分析称，台币实质交投后市取决于国际美元续涨力道，而FOMC利率会议、苏格兰独立公投皆是短线支撑美元续强的主因，短线台币料持在30元附近整理，待出口商抛汇卖压去化完，或有机会续探30.2或30.3的低位。

另有交易员提及，目前台币实质交投仍紧盯韩元，本周休市三日的韩元周四一开市随即补跌逾1%，令台币实质交投疲弱不振往30元上方靠近，不过出口商在30元左右的抛汇卖盘强劲，带动本周交投颇为热络，料短线台币主交投暂在30元附近整理。

此外，受到苹果概念股利多出尽，短线台股表现疲弱，外资对台股已由买超转为卖超，上日已连两日卖超达119亿台币，交易员也指出，外资交投方向仍存有变数，后续关注外资动向及台股后势。

交易员预估下周台币主要交易区间暂看在29.950-30.100。

**忧FOMC释利空，台债殖利率大弹**

公债市场方面，受美联储可能在下周利率会议上释出提前升息讯息的预期影响，美债殖利率利多不跌，目前在一个月高位盘整。而台债已提前反应美债可能走空的恐惧心理，殖利率本周大幅向上弹升至逾五年高位，但料下周持券信心仍偏弱。

今日指标10年103/13期公债已连五升、累计弹幅达到12.4基点；五年公债103/10期则累计弹升11.37基点。

美国公债收益率周四小涨，投资人认为周五公布的美国零售销售数据如果强劲，可能提升美联储较预期更早升息的可能性。美国10年期公债 收益率由周三尾盘的2.54%升至2.55%，指标10年期公债收益率升至逾一个月最高，30年期公债收益率也徘徊在约一个月最高水准。

一位大型公股银行交易员说，〞通常殖利率会在央行要升息的前半年就会动了，但到真的宣布要升息，就会下来。〞

他并认为，目前新的10年指标公债103/13期 因在发行前交易，空方作空不必成本，但是大型金融机构的买盘不会在此时进场，空单积极，买盘迟疑之下令殖利率大幅飙升，也带动了其他期别公债殖利率大升。

交易员普遍认为，目前台债殖利率已高，虽认为下周的殖利率弹升幅度料不会如本周这么大，但高点尚难预估，尤其是目前持券信心薄弱，估计要等到下周四美联储会议结果公布之后，目前市场猜疑观望的心态才会初步解除。

103/13期公债下周区间先看1.7-1.85%，五年公债103/10期殖利率区间先看1.2-1.3%。