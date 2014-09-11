路透基点：华润创业寻求双币贷款为2012年贷款再融资--TRLPC

路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，华润创业有限公司正寻求一笔双币贷款，用于2012年4月签署的51.5亿港元(6.64亿美元)贷款再融资及营运资本。

消息人士称，新贷款由三菱东京日联银行、瑞穗银行和荷兰合作银行协调安排。新贷款规模料将大于2012年的贷款。

新贷款借款人为华润创业财务(香港)，包括港元部分和美元部分。两部分都包含三年期和五年期贷款。

消息人士称，综合收益低于200个基点。

今天在四川成都进行了现场考察。

51.5亿港元的三年期贷款于2012年4月签署，八家银行组成俱乐部：三菱东京日联银行、花旗、摩根大通、瑞穗、华侨银行、荷兰合作银行、丰业银行与大华银行。

2012年的贷款包括24亿港元部分与3.545亿美元部分，综合收益低于200个基点，利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码168个基点。