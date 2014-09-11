路透基点：华润创业寻求双币贷款为2012年贷款再融资--TRLPC

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，华润创业有限公司正寻求一笔双币贷款，用于2012年4月签署的51.5亿港元(6.64亿美元)贷款再融资及营运资本。
消息人士称，新贷款由三菱东京日联银行、瑞穗银行和荷兰合作银行协调安排。新贷款规模料将大于2012年的贷款。
新贷款借款人为华润创业财务(香港)，包括港元部分和美元部分。两部分都包含三年期和五年期贷款。
消息人士称，综合收益低于200个基点。
今天在四川成都进行了现场考察。
51.5亿港元的三年期贷款于2012年4月签署，八家银行组成俱乐部：三菱东京日联银行、花旗、摩根大通、瑞穗、华侨银行、荷兰合作银行、丰业银行与大华银行。
2012年的贷款包括24亿港元部分与3.545亿美元部分，综合收益低于200个基点，利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码168个基点。
香港上市公司华润创业是一家投资控股和地产投资公司，主要在中国从事零售、啤酒、食品和饮料业务。该公司在华经营约4,000家各类商店，如大型超市、超市、便利店和专卖店。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT