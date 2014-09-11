欧洲金融：各国政府需要采取行动提振投资--ECB管委会委员

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透米兰9月11日 - 欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周四表示，在欧洲央行采取措施提振欧元区信贷后，欧洲各国政府必须采取广泛的政策措施，来推助振兴经济成长所需的投资。
维斯科称，欧洲央行推出的“大范围”措施不足以振兴经济成长和保证稳定，需要各国政府采取广泛的因应措施。
其在意大利举行的一金融论坛称，“问题的关键是总需求疲软，尤其是投资。”
维斯科还说道，“若有必要，可以采取进一步货币政策行动。”(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。