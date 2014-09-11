欧洲金融：各国政府需要采取行动提振投资--ECB管委会委员

路透米兰9月11日 - 欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周四表示，在欧洲央行采取措施提振欧元区信贷后，欧洲各国政府必须采取广泛的政策措施，来推助振兴经济成长所需的投资。

维斯科称，欧洲央行推出的“大范围”措施不足以振兴经济成长和保证稳定，需要各国政府采取广泛的因应措施。

其在意大利举行的一金融论坛称，“问题的关键是总需求疲软，尤其是投资。”