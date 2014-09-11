版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 11日 星期四 18:47 BJT

欧洲金融：各国政府需要采取行动提振投资--ECB管委会委员

路透米兰9月11日 - 欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周四表示，在欧洲央行采取措施提振欧元区信贷后，欧洲各国政府必须采取广泛的政策措施，来推助振兴经济成长所需的投资。

维斯科称，欧洲央行推出的“大范围”措施不足以振兴经济成长和保证稳定，需要各国政府采取广泛的因应措施。

其在意大利举行的一金融论坛称，“问题的关键是总需求疲软，尤其是投资。”

维斯科还说道，“若有必要，可以采取进一步货币政策行动。”(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐