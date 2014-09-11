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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 19:07 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货涨至逾三周高点，但库存高涨令人担心

路透吉隆坡9月11日 - 马来西亚棕榈油期货周四涨至逾三周高点，此前出口跳涨后市场寄望需求能够回升，不过对棕榈油库存激增的担忧限制了涨幅。

据船货观察机构称，马来西亚9月头10天棕榈油出口较上月同期增加约40%。此前该国称将暂时免征毛棕榈油出口关税。

“零出口关税的到来，提高了人们的信心，给市场带来支撑。”一交易商说道。”预期9月和10月的毛棕榈油出口将会有更好的表现。“

市场人士称，现货市场买盘增加亦有助于推高尾盘的棕榈油价格。

指标11月合约 小涨1.9%至每吨2,072马币，此前触及8月20日以来的高点2,073。

成交量报39,439口，高于以往的均量35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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