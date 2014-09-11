马来西亚期市：棕榈油期货涨至逾三周高点，但库存高涨令人担心

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透吉隆坡9月11日 - 马来西亚棕榈油期货周四涨至逾三周高点，此前出口跳涨后市场寄望需求能够回升，不过对棕榈油库存激增的担忧限制了涨幅。
据船货观察机构称，马来西亚9月头10天棕榈油出口较上月同期增加约40%。此前该国称将暂时免征毛棕榈油出口关税。
“零出口关税的到来，提高了人们的信心，给市场带来支撑。”一交易商说道。”预期9月和10月的毛棕榈油出口将会有更好的表现。“
市场人士称，现货市场买盘增加亦有助于推高尾盘的棕榈油价格。
指标11月合约 小涨1.9%至每吨2,072马币，此前触及8月20日以来的高点2,073。
成交量报39,439口，高于以往的均量35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 田建华)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT