国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，因泰国现货加剧供给过度现状

路透新加坡9月11日 - 亚洲柴油裂解价差周四下滑，业界消息人士称因泰国方面的现货供给增多，让本已处于供给过度状态的市场雪上加霜，需求则依然清淡。

路透数据显示，10月柴油裂解价差下跌0.26美元，每桶较迪拜原油升水15.29美元。

交易商表示，泰国PTT标售两艘3万吨的现货船货，均为含硫量500ppm的柴油，船期在9月底和10月中旬。Thai Oil售出30万桶10月初装船的柴油，级别与9月船货相近。

Thai Oil以每桶较新加坡报价贴水约1.2-1.3美元的价格售出9月船货。

台湾方面，交易员表示，柴油定期买家选择推迟船货时间，因亚洲需求疲弱和供给超额。

新加坡方面，新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，截至9月10日当周，柴油和航煤库存下跌3.7%至逾五个月低位1,018.4万桶。

壳牌从雪佛龙(Chevron)买入22.5万桶含硫量500ppm的柴油，船期为9月26-30日，每桶较新加坡9月24-30日的报价均值贴水0.30美元。

兴隆从壳牌买入10万桶9月26-30日装船的航煤，每桶较新加坡9月25-10月1日的报价均值升水0.05美元。(完)

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