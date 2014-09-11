国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，因泰国现货加剧供给过度现状

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透新加坡9月11日 - 亚洲柴油裂解价差周四下滑，业界消息人士称因泰国方面的现货供给增多，让本已处于供给过度状态的市场雪上加霜，需求则依然清淡。
路透数据显示，10月柴油裂解价差下跌0.26美元，每桶较迪拜原油升水15.29美元。
交易商表示，泰国PTT标售两艘3万吨的现货船货，均为含硫量500ppm的柴油，船期在9月底和10月中旬。Thai Oil售出30万桶10月初装船的柴油，级别与9月船货相近。
Thai Oil以每桶较新加坡报价贴水约1.2-1.3美元的价格售出9月船货。
台湾方面，交易员表示，柴油定期买家选择推迟船货时间，因亚洲需求疲弱和供给超额。
新加坡方面，新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，截至9月10日当周，柴油和航煤库存下跌3.7%至逾五个月低位1,018.4万桶。
壳牌从雪佛龙(Chevron)买入22.5万桶含硫量500ppm的柴油，船期为9月26-30日，每桶较新加坡9月24-30日的报价均值贴水0.30美元。
兴隆从壳牌买入10万桶9月26-30日装船的航煤，每桶较新加坡9月25-10月1日的报价均值升水0.05美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT