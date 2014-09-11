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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 19:03 BJT

国际油市：380-cst燃料油升水触及逾七个月高点，受助于供给偏紧

路透新加坡9月11日 - 380-cst燃料油升水周四攀升至逾七个月高位，受助于供给持续短缺。

380-cst燃料油升水每吨较新加坡现货报价升水4.63美元，较周三高出0.22美元。

西方运至亚洲的供给预计将从10月开始增加，因运费费率走低，交易商表示运费费率价格将不会上涨，供给也仍将保持偏紧状态。

原油市场下跌，也让重质馏分油价格下滑，尽管船东等终端用户将因此受到吸引，但其可能押注价格将进一步走低。

本周船用燃料油价格跌至接近每吨580美元的水准，为4月以来低位，主要是因为原油市场走弱。

布兰特原油周四跌至每桶98美元下方的17个月低位，连续第六个交易日下滑，因围绕充裕供给与疲弱需求的担忧，压过了中东冲突可能拖累原油产量的忧虑情绪。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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