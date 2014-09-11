国际油市：380-cst燃料油升水触及逾七个月高点，受助于供给偏紧

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透新加坡9月11日 - 380-cst燃料油升水周四攀升至逾七个月高位，受助于供给持续短缺。
380-cst燃料油升水每吨较新加坡现货报价升水4.63美元，较周三高出0.22美元。
西方运至亚洲的供给预计将从10月开始增加，因运费费率走低，交易商表示运费费率价格将不会上涨，供给也仍将保持偏紧状态。
原油市场下跌，也让重质馏分油价格下滑，尽管船东等终端用户将因此受到吸引，但其可能押注价格将进一步走低。
本周船用燃料油价格跌至接近每吨580美元的水准，为4月以来低位，主要是因为原油市场走弱。
布兰特原油周四跌至每桶98美元下方的17个月低位，连续第六个交易日下滑，因围绕充裕供给与疲弱需求的担忧，压过了中东冲突可能拖累原油产量的忧虑情绪。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT