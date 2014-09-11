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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 19:09 BJT

国际油市：新加坡汽油裂解价差升高至近两个月来最高，因原油疲软

路透新加坡9月11日 - 周四新加坡汽油裂解价差升高至每桶11.32美元，为近两个月来最高，因炼厂减产且布兰特原油疲软。

路透数据显示，汽油裂解价差上涨1.40美元，创7月9日以来最高。

台湾台塑发言人称，预计将下调麦寮乡炼厂的产能，因其关闭了一个二级部门进行维修。

台塑发言人还称，因机械问题，9月初将日产能8.4万桶的1号渣油流化催化裂解装置关闭，预计该部门将关闭15日。

发言人还称，9月产能利用率下调以及渣油流化催化裂解装置关闭可能影响汽油供应，但是没有给出细节。

石脑油裂解价差跌至两日低位，因需求疲软且供应很多。

交易商称，9月运抵亚洲的石脑油接近200万吨，比通常高出40-50万吨左右。

一交易商称，“亚洲的确消化不了这样等级的船货，所以剩下的都向后几个月展期了。”(完)
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