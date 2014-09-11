国际油市：新加坡汽油裂解价差升高至近两个月来最高，因原油疲软

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透新加坡9月11日 - 周四新加坡汽油裂解价差升高至每桶11.32美元，为近两个月来最高，因炼厂减产且布兰特原油疲软。
路透数据显示，汽油裂解价差上涨1.40美元，创7月9日以来最高。
台湾台塑发言人称，预计将下调麦寮乡炼厂的产能，因其关闭了一个二级部门进行维修。
台塑发言人还称，因机械问题，9月初将日产能8.4万桶的1号渣油流化催化裂解装置关闭，预计该部门将关闭15日。
发言人还称，9月产能利用率下调以及渣油流化催化裂解装置关闭可能影响汽油供应，但是没有给出细节。
石脑油裂解价差跌至两日低位，因需求疲软且供应很多。
交易商称，9月运抵亚洲的石脑油接近200万吨，比通常高出40-50万吨左右。
一交易商称，“亚洲的确消化不了这样等级的船货，所以剩下的都向后几个月展期了。”(完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT