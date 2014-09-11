东南亚股市：印尼和菲律宾股市收低，两国央行今日均公布利率决定

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透曼谷9月11日 - 多数东南亚股市周四收平至下跌，尾盘遭遇一波抛售。印尼股市抹去稍早涨幅，此前该国央行维持指标利率不变。菲律宾股市收低0.2%，之前央行一如预期加息。
印尼股市 收低0.2%。对利率变动敏感的个股--Bank Rakyat Indonesia 下跌0.2%，早盘时一度上涨1.2%。
印尼央行周四政策会议维持指标利率在7.50%不变，符合外界普遍预期。该央行在等候观望新任总统会否提高燃料价格、减少补贴。
菲律宾股市 下滑0.2%，该国以市值计最大的企业--菲律宾长途电话公司(PLDT) 下跌1.2%，给大盘带来压力。
菲律宾央行周四将隔夜借款利率和特别存款账户(SDA)利率双双上调25个基点，这是央行迄今对抗通胀的最激进措施。
11位参与路透调查的分析师中，有九人预计菲律宾央行周四将收紧货币政策。
曼谷的经纪商表示，投资者在等待美国数据，其中也包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下周中段公布的声明，并将据此评估海外资金流动方向。
汤森路透和交易所数据显示，印尼、菲律宾和泰国股市 各自净流出5,998亿印尼卢比(5,074万美元)、2.96亿披索(674万美元)和1.75亿泰铢(544万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 442.39 -0.28 -0.06 +13.91 388.37
新加坡 3347.28 8.65 +0.26 +5.68 3167.43
马来西亚 1866.11 -4.74 -0.25 -0.05 1866.96
泰国 1580.87 -1.26 -0.08 +21.73 1298.71
印尼 5133.03 -9.96 -0.19 +20.09 4274.18
菲律宾 7202.06 -10.72 -0.15 +22.28 5889.83
越南 628.99 0.19 +0.03 +24.64 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT