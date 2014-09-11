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市场报道 | 2014年 9月 11日 星期四 20:47 BJT

美国热股：如果苏格兰选择独立，RBS与莱斯银行集团总部或迁至伦敦

路透9月11日 - 苏格兰皇家银行 和莱斯银行集团 表示，如果苏格兰公投选择独立，那么两家银行将把总部迁至伦敦。之前几个小时，一份调查显示，希望苏格兰留在联合王国的人数略占多数。

苏格兰皇家银行周四盘前上涨0.18%，周三时收在11.27美元；莱斯银行集团盘前上涨0.83%，周三收在4.83美元。(完)
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