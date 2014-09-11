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市场报道 | 2014年 9月 11日 星期四 21:45 BJT

美国热股：T-Mobile US盘初微升，8月客户增幅创历史纪录

路透9月11日 - T-Mobile US 周三在一公司活动上宣布，8月客户人数增加275万人，为该公司历史上单月客户最高增幅。

T-Mobile US周四盘初小涨0.33%，报30.62美元。(完)
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