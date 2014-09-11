表格：美国9月4日止当周农作物出口销售报告--USDA

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透华盛顿9月11日 - 美国农业部(USDA)周五公布9月4日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 690.3 0.0 690.3 709.4 0.0 12,125.9 16,366.5
大麦 0.5 25.0 25.5 0.5 25.0 39.0 57.5
玉米 1,904.6 0.0 1,904.6 2,020.2 0.0 12,379.5 12,783.2
高粱 571.1 0.0 571.1 571.1 0.0 1,922.8 903.1
大豆 2,324.7 70.0 2,394.7 2,345.8 70.0 23,998.9 21,956.4
豆粕 14.1 203.2 217.3 28.5 203.2 10,451.0 10,107.4
豆油 5.8 8.1 13.9 5.9 8.1 814.9 939.8
皮马棉 2.4 0.0 2.4 2.4 0.0 65.4 219.9
陆地棉 -34.2 6.6 -27.6 73.2 6.6 5,013.2 3,676.4
稻米 32.0 -3.2 28.8 32.3 0.3 701.9 542.8(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 田建华)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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