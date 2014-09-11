版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 11日 星期四 21:44 BJT

美国热股：谷歌在医疗健康市场发力，收购智能汤匙制造商Lift Labs

路透9月11日 - 谷歌 收购了高科技防抖勺制造商Lift Labs，这是谷歌进军健康医疗与生物科技市场的最新举措。

谷歌周四盘初下跌0.53%，报590.30美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐