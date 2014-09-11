美国股市：开低，因一周初请失业金人数意外增加

路透纽约9月11日 - 美国股市周四开低，此前公布的美国一周初请失业金人数意外增加，显示劳动力市场继续挣扎的最新迹象。

道琼工业指数 跌78.54点或0.46%，报16,990.17,标准普尔500指数 跌7.33点或0.37%，至1,988.36。Nasdaq综合股价指数 跌18.29点或0.4%，报4,568.23。(完)