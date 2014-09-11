日本经济：黑田东彦称目前日圆走软并未损及日本经济

路透东京9月11日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，不认为目前日圆走软对日本经济不利，他还表示，汇率走向应反映经济基本面。

黑田东彦指出，日本央行认为短期内没有进一步放宽货币政策的必要，如果央行认为在实现价格稳定目标方面并未取得稳步进展，将准备采取行动。

以下是黑田东彦的讲话摘要：

美国经济正在稳步复苏，使美联储得以缩减资产购买规模，而日本央行仍在执行大规模刺激计划； 的确我们看到了一些疲弱的经济数据，但预计在7-9月gdp将转为正增长； 如果我们感到在实现价格稳定目标方面并未取得稳步进展，我们将调整政策，准备进一步放宽政策； 从目前的情况来看，我认为没有采取进一步政策行动的必要； 日本央行每年举行14次政策会议，有在必要时调整政策的灵活性； 黑田东彦在被问及日本央行是否将规模作为未来决定购买何种资产的关键因素时称，的确日本公债和股市是日本规模最大的资产； 黑田东彦在被问及当前日圆疲弱之势时表示，不能对特定的汇率水平发表评论； 汇市看似关注美国、日本和欧洲的货币政策方向； 汇率走势应反映经济基本面，无论是日圆走强或走软； 日本经济第二季萎缩是受加税影响，但重要的是经济在第三季反弹，以及之后如何表现； 如果需要进一步放宽政策，日本央行没有可用的选择的说法是不正确的； 如果外部和其他因素威胁经济复苏，可以实施财政和货币政策举措； 目前我们在实现价格稳定目标方面正在稳步向前推进，因此无需调整政策； 理想状态是正面经济周期推动物价上涨。(完)