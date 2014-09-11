美国数据：8月预算赤字下降至1,290亿美元，预期为赤字1,300亿美元

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透华盛顿9月11日 - 美国财政部周四公布，8月预算赤字为1,290亿美元，较上年同期下降13%。
路透调查显示，分析师预期8月赤字1,300亿美元。2013年8月为赤字1,480亿美元。
美国2014财年迄今预算赤字为5,890亿美元，为2008年财年以来同期最低，2013财年同期为赤字7,550亿美元。
8月预算受到日历的差异影响。如果经时间相关的交易调整，美国8月赤字为1,090亿美元。
8月预算收入为1,940亿美元，较上年同期上升5%，本财政年度迄今收入总计2.66万亿美元。
8月预算支出为3,230亿美元，较上年同期下跌3%，本财政年度迄今支出总计3.25万亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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