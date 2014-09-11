表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为3.240%，投标倍数为2.67

路透华盛顿9月11日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.240 中值 3.222 低值 3.150 价格/得标 价格 97.804086 高值得标比率 99.42% 投标倍数 2.67 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,061,200 总投标 34,669,295,200 竞争性投标得标 12,991,801,000 非竞争性投标得标 8,260,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 21,065,000,000 初级市场交易商得标 4,259,869,000 直接投标 4,260,000,000 直接投标得标 2,825,959,400 间接投标 9,336,035,000 间接投标得标 5,905,972,600 发行细节 发行日 2014/09/15 到期日 2044/08/15 CUSIP码 912810RH3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)