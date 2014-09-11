欧元债市：西班牙公债收益率上涨，因担心苏格兰和加泰罗尼亚独立公投

* 最新民调显示53%的苏格兰人反对独立

* 市场担忧英国分裂将鼓舞西班牙加泰罗尼亚人独立的决心

* 西班牙公债收益率势将录得2013年来最大的周度升幅

路透伦敦9月11日 - 西班牙公债收益率周四小升，在9月18日苏格兰独立公投前，惴惴不安的投资者继续缩减头寸，他们担忧若苏格兰民族主义者在独立公投中获胜，将鼓舞西班牙泰罗尼亚地区要求独立的决心。

周三稍晚发布的一项民调显示，53%的苏格兰受访者将投票反对脱离英国，47%会选择支持独立。该民调令西班牙公债收益率早盘下跌，但跌势只是昙花一现，之后收益率反弹。

苏格兰的情况与西班牙泰罗尼亚地区不同，后者计划在11月进行的独立公投没有得到西班牙政府承认。不过，投资者对苏格兰可能独立的忧虑令西班牙公债收益率本周急升。

西班牙10年期公债收益率 上扬4个基点，至2.31%，早盘一度下跌最多7个基点。

一些分析师预计，在苏格兰公投前，西班牙10年期公债收益率将继续波动。

意大利10年期公债收益率 升至2.44%，因市场吸纳了稍早意大利标售的69.6亿欧元三年期、七年期和15年期公债，收益率在纪录低位。

分析师称，欧洲央行的宽松政策立场支持投资者对欧元区二线公债的需求，他们希望在这些公债中寻求回报最大化。欧元区二线公债的收益率高于最高评级欧债。

法国巴黎银行策略师Patrick Jacq说，“二线欧债和核心欧债的利差仍然相当宽。很显然，这仍为投资者提供了一些获取较高收益的机会。”(完)

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