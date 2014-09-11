全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，受海岬型和巴拿马型船运价下挫拖累

路透9月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下滑，因较大型船舶运价降低。

乾散货运价指数跌11点，或0.92%，报1,186点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌32点，或1.23%，至2,570点。日均获利下挫238美元，报18,336美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌21点，或2.29%，报895点。日均获利降低163美元，至7,169美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌3点，报1,000点。灵便型船指数< .BHSI>上涨2点，报476点。(完)