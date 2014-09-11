USDA月报：9月11日美国棉花主要信息

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透9月11日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包，480磅/包)。
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估值 8月预估 9月预估
种植面积(百万英亩) 12.31 10.41 11.37 11.01
收割面积(百万英亩) 9.37 7.54 10.24 9.88
单产/英亩 887 821 820 803
产量 17.32 12.91 17.50 16.54
出口 13.03 10.53 10.70 10.00
年末库存 3.90 2.60 5.60 5.20(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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