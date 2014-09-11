USDA月报：9月11日美国农作物主要信息

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透9月11日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:
大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 8月预估 9月预估 大豆 种植(百万英亩) 77.2 76.5 84.8 84.8 收割(百万英亩) 76.2 75.9 84.1 84.1 单产(蒲式耳/英亩) 39.8 43.3 45.4 46.6 产量 3,034 3,289 3,816 3,913 压榨 1,689 1,730 1,755 1,770 出口 1,317 1,645 1,675 1,700 年末库存 141 130 430 475 豆油(百万磅) 产量 19,820 20,215 20,270 20,445 出口 2,164 1,900 2,100 2,100 年末库存 1,705 1,435 1,615 1,740 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 39,875 40,975 41,685 42,035 出口 11,176 11,600 11,750 12,000 年末库存 275 300 300 300
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 8月预估 9月预估 种植(百万英亩) 55.7 56.2 56.5 56.5 收割(百万英亩) 48.9 45.2 46.2 46.2 单产(蒲式耳/英亩) 46.3 47.2 43.9 43.9 产量 2,266 2,130 2,030 2,030 出口 1,012 1,176 925 900 年末库存 718 590 663 698 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 8月预估 9月预估 种植(百万英亩) 97.2 95.4 91.6 91.6 收割(百万英亩) 87.4 87.7 83.8 83.8 单产(蒲式耳/英亩) 123.4 158.8 167.4 171.7 产量 10,780 13,925 14,032 14,395 出口 730 1,925 1,725 1,750 年末库存 821 1,181 1,808 2,002(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。