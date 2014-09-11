欧洲金融：欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称不排除实施QE的可能性

路透法兰克福9月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四在一份报纸发表的采访中称，央行不希望在不得已的情况下出资数十亿欧元购买公债，即所谓的量化宽松(QE)举措，但不排除推出QE的可能性。

“我希望近期推出的政策举措足够提振经济。但从我们的责任和权限来看，肯定不能排除购买政府公债的可能性，”冈斯坦西欧在接受德国股市日报采访时表示。

他还指出，“但我们也清楚这意味着什么，我们肯定不希望在不得已的情况下采取这一举措。”

以下是冈斯坦西欧的讲话摘要： 冈斯坦西欧-在9月会议上讨论了量化宽松(QE)举措，但做决定时未加以考虑； 冈斯坦西欧-欧元贬值是我们政策所产生的间接后果； 冈斯坦西欧称，很显然较长期通胀预期脱锚的风险大大增加； 冈斯坦西欧-我们未陷入通缩，也不会陷入通缩； 冈斯坦西欧-购买政府公债肯定是我们不能排除的选项之一； 冈斯坦西欧-但我们希望购买主权债“不是不得已而为之”； 冈斯坦西欧-未设定汇率目标，我们在这方面的政策并未改变。(完)