欧洲金融：欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称不排除实施QE的可能性

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透法兰克福9月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四在一份报纸发表的采访中称，央行不希望在不得已的情况下出资数十亿欧元购买公债，即所谓的量化宽松(QE)举措，但不排除推出QE的可能性。
“我希望近期推出的政策举措足够提振经济。但从我们的责任和权限来看，肯定不能排除购买政府公债的可能性，”冈斯坦西欧在接受德国股市日报采访时表示。
他还指出，“但我们也清楚这意味着什么，我们肯定不希望在不得已的情况下采取这一举措。”
以下是冈斯坦西欧的讲话摘要： 冈斯坦西欧-在9月会议上讨论了量化宽松(QE)举措，但做决定时未加以考虑； 冈斯坦西欧-欧元贬值是我们政策所产生的间接后果； 冈斯坦西欧称，很显然较长期通胀预期脱锚的风险大大增加； 冈斯坦西欧-我们未陷入通缩，也不会陷入通缩； 冈斯坦西欧-购买政府公债肯定是我们不能排除的选项之一； 冈斯坦西欧-但我们希望购买主权债“不是不得已而为之”； 冈斯坦西欧-未设定汇率目标，我们在这方面的政策并未改变。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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