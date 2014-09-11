金属期市：期铜下滑至约三个月低位，因担心中国经济增长

* 中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅降至四个月低点

* Triland预计LME期镍支持位在18,500-18,600美元

路透伦敦9月11日 - 期铜和期锌周四领跌基本金属，此前中国通胀数据燃点对全球最大金属消费国经济增长的忧虑。

伦敦金属交易所(LME)期铜跌至约三个月最低，期铝挫跌至三周低点，期锌跌至两个月低位。

期铜扩大近期的跌势，此前数据显示中国消费者通胀升幅不及预期，为经济失去动能提供进一步证据。期铜近期下跌，主要因美元走强。

德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg表示，中国数据疲弱扶助支持市场对中国将出台新的刺激计划的押注，不过投资者的忧虑不断加重。

“迄今，中国尚没有承诺将在短期内推出任何经济刺激举措，”他说，“铜是金属之首，难怪在目前沉重的悲观市场气氛下承受巨大压力。”

LME三个月期铜 盘中跌至6月20日来最低的每吨6,770美元，之后缩减跌幅，收报6,835美元，下滑0.5%。

期铝价格未来容易进一步下跌，顾问公司AZ China的Paul Adkins在路透基本金属论坛上表示，“我们感到铝价目前有些超买。基本面对价格没有提供充份支持。”

“所有重啓的中国冶炼厂目前开始将铝送到市场，在本年余下时间，尚有100万吨新的产能将投入市场。”

德国商业银行的Eugen Weinberg表示，铝在建立作空头寸的名单之上，目标是在年底前每吨1,900美元。

期铝 收低0.9%，报2,040美元，稍早跌至8月20日来最低2,032.50美元。

期锌 收跌1.9%，报2,265美元，稍早下滑至7月10日来最低的2,254美元。

期镍 收跌1.7%，报18,425美元。

“我们看到明显趋势线支撑位在18,500-18,600美元，”Triland在报告中说。

期铅 收高0.1%，报2,118美元，期锡 收涨0.4%，报21,075美元。(完)

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