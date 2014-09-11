纽约期市：ICE原糖期货跌至逾四年低位，阿拉比卡咖啡期货上涨

路透纽约/伦敦9月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四下滑，连跌第七个交易日，触及逾四年低位，因大量投资者展期、糖供应充足以及巴西生产商惜售等因素为市场带来压力。

ICE阿拉比卡咖啡期货上涨，在上日急跌5.9%后反弹，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货触及三周低位。ICE可可期货下滑至三个半月低位，因在结算窗口出现一轮卖盘。

ICE-10月原糖期货 下滑0.16美分，或1.1%，报14.36美分。日内低位在14.33美分，此为2010年6月来最低。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖期货 跌0.20美元，或0.1%，收报每吨396.40美元，盘中触及394.70美元的合约低点。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 涨4.20美分，或2.3%，收报每磅1.8545美元。

LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌30美元，或1.5%，报每吨1,988美元，此前触及三周低位1,979美元。

ICE-12月可可期货 下滑35美元，或1.1%，收报每吨3,028美元，尾盘一度下跌至三个半月低点3,019美元。Liffe-12月可可期货 跌19英镑，或1%，报每吨1,969英镑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)