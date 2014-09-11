芝加哥期市：CBOT玉米期货触及四年低位，此前USDA上调玉米收成预估

路透芝加哥9月11日 - 美国玉米期货周四下跌逾1%，至四年低位，交易商说，因美国农业部(USDA)将玉米收成预估上调至超过分析师平均预估的水平。

USDA公布月度供需报告后，交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货 触及合约低点3.35-3/4美元，之后缩减跌幅，收位接近报告公布前的水平。

USDA周四表示，美国2014年玉米和大豆收成预估高于一个月前的预估值，也高于市场预期，消息令芝加哥谷物市场下跌。农业部之前已经预计美国大豆和玉米收成创纪录。

USDA周四早上表示，最新一周出口销售2014/15年美国玉米56.32万吨，在分析师预估区间之内。墨西哥和日本是最大出口目的地。

中国粮食信息网预计，2014年中国玉米产量预计为2.138亿吨，较去年下滑2.2%，因受到乾旱影响。中国是全球第二大玉米消费国。

12月玉米合约 跌4-3/4美分，报3.41美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为266,124口。(完)

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