芝加哥期市：CBOT玉米期货触及四年低位，此前USDA上调玉米收成预估

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透芝加哥9月11日 - 美国玉米期货周四下跌逾1%，至四年低位，交易商说，因美国农业部(USDA)将玉米收成预估上调至超过分析师平均预估的水平。
USDA公布月度供需报告后，交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货 触及合约低点3.35-3/4美元，之后缩减跌幅，收位接近报告公布前的水平。
USDA周四表示，美国2014年玉米和大豆收成预估高于一个月前的预估值，也高于市场预期，消息令芝加哥谷物市场下跌。农业部之前已经预计美国大豆和玉米收成创纪录。
USDA周四早上表示，最新一周出口销售2014/15年美国玉米56.32万吨，在分析师预估区间之内。墨西哥和日本是最大出口目的地。
中国粮食信息网预计，2014年中国玉米产量预计为2.138亿吨，较去年下滑2.2%，因受到乾旱影响。中国是全球第二大玉米消费国。
12月玉米合约 跌4-3/4美分，报3.41美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为266,124口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。