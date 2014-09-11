纽约期市：ICE期棉上涨，利多的USDA产量预估报告令市场逆转跌势

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约9月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四扭转早盘跌势，升至八周高位，此前美国政府将美国棉花产量预估下调至低于市场预期的水平。
指标ICE-12月期棉盘中升至最高的68.18美分，之前美国农业部(USDA)月度供需报告出炉。
12月期棉 收涨0.95美分，或1.4%，报每磅68.09美分，连续第四日上涨。
USDA将美国棉花产量预估下调约100万包(每包480磅)，至1,650万包，引发投资者回补空头，推高期棉，止损买单被触动令价格升势加速。
美国棉花供应前景利多，盖过对全球棉花库存不断膨涨的忧虑。
而且，也盖过了周四稍早美国政府周度出口报告的影响。该报告疲弱，因全球最大的棉花买家中国取消的订单规模为过去两年来最大。(完)
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。