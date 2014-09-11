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市场报道 | 2014年 9月 12日 星期五 04:53 BJT

纽约期市：ICE期棉上涨，利多的USDA产量预估报告令市场逆转跌势

路透纽约9月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四扭转早盘跌势，升至八周高位，此前美国政府将美国棉花产量预估下调至低于市场预期的水平。

指标ICE-12月期棉盘中升至最高的68.18美分，之前美国农业部(USDA)月度供需报告出炉。

12月期棉 收涨0.95美分，或1.4%，报每磅68.09美分，连续第四日上涨。

USDA将美国棉花产量预估下调约100万包(每包480磅)，至1,650万包，引发投资者回补空头，推高期棉，止损买单被触动令价格升势加速。

美国棉花供应前景利多，盖过对全球棉花库存不断膨涨的忧虑。

而且，也盖过了周四稍早美国政府周度出口报告的影响。该报告疲弱，因全球最大的棉花买家中国取消的订单规模为过去两年来最大。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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