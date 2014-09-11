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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 06:11 BJT

《日本重要政经日程》--9月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0430 - 7月工业生产修正值

0605 - 日本央行总裁黑田东彦在政策研究大学院大学的毕业典礼上发表简短讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

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美国重要政经日程

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
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