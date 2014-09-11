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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 06:22 BJT

****澳新经济指标预测--9月12日-9月19日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    9月8日当周     
    
    9月11日-14日
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                8月             --       -0.7%
                            (较上年同期)                                --       +5.9%
    
    9月12日(五)
    0300 新西兰公债外资持有比例                         8月             --       63.1%
    
    9月15日当周
    
    9月15日(一)
    0130 澳洲新车销售                                   8月             --       -1.3%
    
    9月16日(二)
    2245 新西兰经常帐(亿新西兰元)                      第二季           --       盈余14.1
                                       截至6月30日的年度经常帐          --       赤字63.2
    
    9月17日(三)
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季) 第二季           --        +1.0%
                                (根据生产计算，较上年同期)              --        +3.8% 
    
    9月18日(四)
    暂无重要数据公布。
    
    9月19日(五)
    暂无重要数据公布。(完)
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