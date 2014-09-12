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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 08:31 BJT

金砖国家：9月11日股汇市收盘纵览

路透9月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月11日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四收跌0.54%，报1,069.43点。

中国股市：沪综指受经济数据疲弱拖累收跌，A股成交额创三年半新高

香港股市：恒指连五日收跌，受经济数据和地缘政治疑虑夹击

中国汇市：人民币即期平盘报收，逢整数关口短期料窄幅盘整

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巴西股市：盘中波动较大，但终场得以收高。此前六个交易日曾连续下跌，因投资者对早前受下月巴西总统大选前景催生的涨势进行获利了结。巴西指标圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.24%，报58,337.29点。

拉美汇市：拉美货币兑美元变动不大，但哥伦比亚披索下挫

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南非股市：小幅收跌，因移动运营商Vodacom 评级被瑞信下调后大跌，抵消了家具零售商Steinhoff International 的强劲涨势。指标Top-40绩优股指数 跌0.1%至45,830点。综合指数 下滑0.06%，报51,230点。

南非汇市：兰特兑美元接近七个月低点，因制造业和矿产数据低迷

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印度股市：连续第三个交易日下跌，至近两周最低位，因Oil and Natural Gas Corp 等三家国企股票大跌，此前政府称将减少对这些企业的持股。指标BSE指数 收跌0.23%，报26,995.87点，近三个交易日累计下跌1.2%。NSE指数 收盘下滑0.1%，报8,085.70点。

印度汇市：印度卢比结束两个交易日的跌势小幅上涨，盘中波动不断，在本周稍后关键经济数据公布前，卢比汇率紧盯股市走势。印度卢比兑美元 收报60.9250/9350，略高于周三收盘价60.94/95。

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俄罗斯股市：指标股指 跌1.71%，报1,217.880点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.3%，报662.89点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.59%，报37.5095卢布；卢布兑欧元 下滑0.72%，至48.4800卢布。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 白云)
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