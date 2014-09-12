金砖国家：9月11日股汇市收盘纵览

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透9月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月11日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四收跌0.54%，报1,069.43点。
中国股市：沪综指受经济数据疲弱拖累收跌，A股成交额创三年半新高
香港股市：恒指连五日收跌，受经济数据和地缘政治疑虑夹击
中国汇市：人民币即期平盘报收，逢整数关口短期料窄幅盘整
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巴西股市：盘中波动较大，但终场得以收高。此前六个交易日曾连续下跌，因投资者对早前受下月巴西总统大选前景催生的涨势进行获利了结。巴西指标圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.24%，报58,337.29点。
拉美汇市：拉美货币兑美元变动不大，但哥伦比亚披索下挫
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南非股市：小幅收跌，因移动运营商Vodacom 评级被瑞信下调后大跌，抵消了家具零售商Steinhoff International 的强劲涨势。指标Top-40绩优股指数 跌0.1%至45,830点。综合指数 下滑0.06%，报51,230点。
南非汇市：兰特兑美元接近七个月低点，因制造业和矿产数据低迷
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印度股市：连续第三个交易日下跌，至近两周最低位，因Oil and Natural Gas Corp 等三家国企股票大跌，此前政府称将减少对这些企业的持股。指标BSE指数 收跌0.23%，报26,995.87点，近三个交易日累计下跌1.2%。NSE指数 收盘下滑0.1%，报8,085.70点。
印度汇市：印度卢比结束两个交易日的跌势小幅上涨，盘中波动不断，在本周稍后关键经济数据公布前，卢比汇率紧盯股市走势。印度卢比兑美元 收报60.9250/9350，略高于周三收盘价60.94/95。
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俄罗斯股市：指标股指 跌1.71%，报1,217.880点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.3%，报662.89点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.59%，报37.5095卢布；卢布兑欧元 下滑0.72%，至48.4800卢布。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 白云)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)