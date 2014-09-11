日韩经济指标预测--9月12日-9月19日****

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月8日当周 9月12日(五) -- 韩国央行利率决定 9月 2.25% 2.25% 0430 日本工业生产 7月修正值 -- +0.2% 产能利用率指数 7月 -- -3.3% 9月15日当周 9月14日(日) 2100 韩国出口价格(较上年同期) 8月 -- -9.4% 进口价格(较上年同期) -- -8.5% 9月15日当周 9月15日(一) 暂无重要经济指标公布 9月16日(二) 暂无重要经济指标公布 9月17日(三) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 正20 2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 -- 逆差9,640 出口(较上年同期) -- +3.9% 进口(较上年同期) -- +2.3% 9月18日(四) 2100 韩国生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 8月 -- +0.2% (较上月) -- +0.1% 9月19日(五) 暂无重要数据公布。(完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT