美国与加拿大经济指标预测--9月12日-9月19日****

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月8日当周
9月12日(五)
1230 美国进口价格(较前月) 8月 -0.9% -0.2%
出口价格(较前月) -0.2% 持平
1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.6% 持平
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 83.3 82.5
现况指数 100.0 99.8
预期指数 73.0 71.3
1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.4% +0.4%
9月15日当周
9月15日(一)
1230 美国纽约联储制造业指数 9月 15.00 14.69
1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.3% +0.4%
制造业产出(较前月) +0.5% +1.0%
产能利用率 79.3% 79.2%
9月16日(二)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 7月 -- +0.6%
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.7%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.7% +1.6%
2000 美国整体净资本流动(亿美元) 7月 -- 净流出1,535
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出208
9月17日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月12日当周 -- 327.2
再融资指数 -- 1,265.0
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.9% +2.0%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9%
1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,138 赤字1,112
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 56 55
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.1%
1800 美国联邦基金利率目标 -- --
量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 250
9月18日(四)
1230 美国房屋开工(万户) 8月 105 109.3
建筑许可(万户) 106 105.7
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月13日当周 -- 31.5
四周均值(万人) -- 30.4
续请失业金人数(万人) 9月6日当周 -- 248.7
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 23.3 28.0
9月19日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +2.1%
央行核心CPI(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
1230 加拿大趸售(批发)贸易 7月 -- +0.6%
1400 美国领先指标(较前月) 8月 +0.4% +0.9% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 许娜；审校 张荻)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。