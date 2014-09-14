美国与加拿大经济指标预测--9月15日-9月22日****

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月15日当周
9月15日(一)
1230 美国纽约联储制造业指数 9月 16.00 14.69
1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.3% +0.4%
制造业产出(较前月) +0.3% +1.0%
产能利用率 79.3% 79.2%
9月16日(二)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 7月 +1.0% +0.6%
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.7%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.8% +1.6%
2000 美国整体净资本流动(亿美元) 7月 -- 净流出1,535
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出208
9月17日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月12日当周 -- 327.2
再融资指数 -- 1,265.0
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.9% +2.0%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9%
1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,146 赤字1,112
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 56 55
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.1%
1800 美国联邦基金利率目标 -- --
量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 250
9月18日(四)
1230 美国房屋开工(万户) 8月 104 109.3
建筑许可(万户) 104.5 105.7
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月13日当周 30.5 31.5
四周均值(万人) -- 30.4
续请失业金人数(万人) 9月6日当周 247.7 248.7
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 23.0 28.0
9月19日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 -0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.7%
1230 加拿大趸售(批发)贸易 7月 +0.5% +0.6%
1400 美国领先指标(较前月) 8月 +0.4% +0.9%
9月22日当周
9月22日(一)
1230 美国全国活动指数 8月 -- 0.39
1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 520 515
成屋销售变动(较前月) +0.3% +2.4%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 龚芳；审校 徐文焰)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)