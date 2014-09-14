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市场报道 | 2014年 9月 15日 星期一 07:54 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月15日-9月22日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月15日当周

9月15日(一)

1230 美国纽约联储制造业指数 9月 16.00 14.69

1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.3% +0.4%

制造业产出(较前月) +0.3% +1.0%

产能利用率 79.3% 79.2%

9月16日(二)

1230 加拿大制造业销售(较前月) 7月 +1.0% +0.6%

1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%

(较上年同期) +1.8% +1.7%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.8% +1.6%

2000 美国整体净资本流动(亿美元) 7月 -- 净流出1,535

外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出208

9月17日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 9月12日当周 -- 327.2

再融资指数 -- 1,265.0

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.9% +2.0%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9%

1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,146 赤字1,112

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 56 55

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.1%

1800 美国联邦基金利率目标 -- --

量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 250

9月18日(四)

1230 美国房屋开工(万户) 8月 104 109.3

建筑许可(万户) 104.5 105.7

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月13日当周 30.5 31.5

四周均值(万人) -- 30.4

续请失业金人数(万人) 9月6日当周 247.7 248.7

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 23.0 28.0

9月19日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 -0.2%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.1%

(较上年同期) +1.8% +1.7%

1230 加拿大趸售(批发)贸易 7月 +0.5% +0.6%

1400 美国领先指标(较前月) 8月 +0.4% +0.9%

9月22日当周

9月22日(一)

1230 美国全国活动指数　　　　　　　　　　　　　　　　 8月　　　　　　-- 0.39

1400 美国成屋销售年率(万户)　　　　　　　　　　　　　 8月 　 520　　 　　515

成屋销售变动(较前月)　　　　　　　　 +0.3% +2.4%

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 龚芳；审校 徐文焰)
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