《综述》欧盟和美国即将对俄罗斯展开新一轮制裁

不过根据欧盟的惩罚措施，欧盟企业禁止向俄罗斯境内的深海石油勘探、北极石油勘探或开采、以及页岩油项目提供钻井或油井测试服务。

根据路透获得的草案，战斗坦克生产商Uralvagonzavod 、宇航企业Oboronprom 和政府控制的联合航空制造公司(UAC)预计也将面临制裁。

草案称，欧盟制裁措施将禁止上述企业通过“期限超过30天的金融工具”在欧洲筹资。

稍早一轮的欧盟制裁措施则禁止欧盟国家和企业购买或出售俄罗斯国有银行发行的期限超过90天的新债券或有价证券，这些银行包括Sberbank、VTB银行 、Gazprombank 、Vnesheconombank (VEB) 和俄罗斯农业银行(Rosselkhozbank)。

根据新制裁措施，欧盟国家与企业不得再向这五家银行提供贷款。它们发行的期限超过30天的新债券或有价证券也不能再交易。