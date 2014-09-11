《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月11日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 48.04 +2.03 +4.41 4493656
搜狐 56.01 +1.44 +2.64 487820
网易 88.63 +0.72 +0.82 139149
百度 220.02 -0.66 -0.30 1562116
台湾
台湾积体电路 20.90 -0.13 -0.62 1914020
联电 2.13 +0.00 +0.00 83474
日月光 6.23 -0.01 -0.16 134491
硅品精密 7.18 -0.05 -0.69 647468
和信超媒体 0.98 -0.04 -3.92 297361
友达 4.95 +0.09 +1.85 54529
中华电信 30.57 -0.07 -0.23 14378
台湾国际航电 53.08 -0.21 -0.39 1546511
香港
中国移动 64.34 +0.46 +0.72 201772
中国联通 17.58 +0.22 +1.27 169769
中国电信 65.24 +0.52 +0.80 7584
中芯国际 4.67 -0.01 -0.21 3577
电讯盈科 6.52 +0.10 +1.56 1422
(完)
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(整理 白云)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT