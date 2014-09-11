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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 48.04 +2.03 +4.41 4493656

搜狐 56.01 +1.44 +2.64 487820

网易 88.63 +0.72 +0.82 139149

百度 220.02 -0.66 -0.30 1562116

台湾

台湾积体电路 20.90 -0.13 -0.62 1914020

联电 2.13 +0.00 +0.00 83474

日月光 6.23 -0.01 -0.16 134491

硅品精密 7.18 -0.05 -0.69 647468

和信超媒体 0.98 -0.04 -3.92 297361

友达 4.95 +0.09 +1.85 54529

中华电信 30.57 -0.07 -0.23 14378

台湾国际航电 53.08 -0.21 -0.39 1546511

香港

中国移动 64.34 +0.46 +0.72 201772

中国联通 17.58 +0.22 +1.27 169769

中国电信 65.24 +0.52 +0.80 7584

中芯国际 4.67 -0.01 -0.21 3577

电讯盈科 6.52 +0.10 +1.56 1422

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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(整理 白云)
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