《美国上市公司业绩公布日程表》--9月12日至9月19日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
汤森路透9月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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9月12日 BMO Q1 2015 Darden Restaurants 0.31 23 0.53
9月16日 AMC Q3 2014 Adobe Systems 0.26 18 0.32
9月17日 11:30 Q1 2015 联邦快递(FedEx) 1.94 23 1.53
9月17日 BMO Q1 2015 General Mills Inc 0.69 15 0.70
9月17日 BMO Q3 2014 Lennar Corp 0.67 22 0.54
9月18日 BMO Q1 2015 ConAgra Foods Inc 0.35 13 0.37
9月18日 AMC Q1 2015 甲骨文(Oracle) 0.64 33 0.59
9月18日 AMC Q2 2015 红帽(Red Hat) 0.38 31 0.35
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 白云)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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