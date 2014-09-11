《美国重要政经日程》--9月12日

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 商务部公布8月零售销售
1230 - 劳工部公布8月进出口价格
1400 - 商务部公布7月企业库存
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 白云)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。